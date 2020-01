Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Seniorin überrascht Einbrecher

Merzig (ots)

Am Silvesterabend brachen bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus in Merzig-Besseringen, Fliederweg ein. Die Täter näherten sich von der Bahnanlage dem Grundstück der Geschädigten, wo sie auf den Balkon stiegen und ein Fenster einschlugen. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume sowie das Inventar nach Wertgegenständen. Die Einbrecher wurden bei der Tat von der älteren Bewohnerin überrascht und flüchteten ohne Beute unerkannt. Eine Person konnte die Seniorin als dunkel gekleideter Mann mit Kapuze beschreiben.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

