Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Geldbörsendiebstahl mit anschließenden Verwertungstaten in Mettlach-Orscholz - Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettlach-Orscholz (ots)

Am Montag, 18.11.2019, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Einkaufsmarkt in Mettlach-Orscholz eine Geldbörse mit zwei EC-Karten aus der Handtasche der Geschädigten. Kurz danach führten zwei weibliche, unbekannte Personen an Geldautomaten in Orscholz drei Bargeldabhebungen durch und erbeuteten so insgesamt einen mittleren 4-stelligen Geldbetrag. Die Bilder zeigen die beiden Täterinnen zum Zeitpunkt der Abhebungen an den Geldautomaten. Hinweise zu den abgebildeten Personen bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Kriminaldienst, 06861/7040.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig

MZG- KD

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/7040

E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell