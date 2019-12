Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Unbekannte beschädigen fünf geparkte Pkw

Merzig (ots)

In der Nacht zu Samstag, 21.12.2019, gegen 05:00 Uhr, wurden im Bereich Parkdeck "Powei" in Merzig vier geparkte Pkw mutwillig beschädigt. Wie vor Ort festgestellt, wurde an einem Audi A 3 die Frontscheibe eingeschlagen, an den geparkten Skoda Fabia, Fiat 500 sowie Mercedes Benz E 200 wurde jeweils der Außenspiegel abgetreten. In unmittelbarer Nähe, in der Straße "Am Wertchen", wurde auch an einem Renault Twingo der Außenspiegel abgetreten. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatörtlichkeiten gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig



Hermann Coßmann, PHK

MZG-ESD

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/704-111

E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell