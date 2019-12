Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Sachbeschädigung und Graffiti an Kirche

Beckingen, OT Erbringen (ots)

In der Nacht vom 20.12.2019 wurde durch den katholischen Jugendverein eine Party in den Räumlichkeiten der KaJu veranstaltet. Im Verlauf dieser Party kam es zu einer Schlägerei, welche durch die Polizei in Merzig aufgenommen wurde. Offiziell wurde die Veranstaltung gegen 01:30 Uhr beendet. Durch den Unmut des ein oder anderen Gastes kam es dann zu Sachbeschädigungen im Bereich der Kirche. Zum Einen wurde die Glaseinfassung der Eingangstüre beschädigt, zum Anderen wurde die Kirche selber mit Graffitis besprüht. Auch die umliegende Nachbarschaft beschwerte sich über Vandalismus in deren Vorgärten.

Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Merzig (06861-7040)

