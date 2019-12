Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Die Polizeiinspektion Merzig bittet um Zeugenhinweise

Merzig (ots)

Am Donnerstag, 19.12.2019, 16:43 h, wurde bei der Polizeiinspektion Merzig ein total beschädigter PKW, schwarzer Renault mit lux. Kennzeichen, gemeldet. Das Fahrzeug wäre mit platten Reifen unterwegs und verliere Fahrzeugteile. Der PKW wurde durch Verkehrsteilnehmer im Bereich des Sinzer Bergs, später im Bereich der B 406 in Höhe Borg und kurz darauf auf der BAB 8 in Richtung Luxemburg gesichtet. Durch eine Funkstreifenbesatzung des Verkehrsdienstes West und der Polizeiinspektion Merzig konnte der besagte PKW auf der BAB 8 zwischen Borg und Perl, Fahrtrichtung Luxemburg, mit ca 30 km/h fahrend festgestellt und zum Anhalten veranlasst werden. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss berauschender Mittel und wurde zur Wache der Polizeiinspektion Merzig verbracht.

Der Fahrzeugführer steht im Verdacht durch die Fahrt Straßenverkehrsgefährdungen begangen zu haben. Personen, die Angaben zur Fahrt des schwarzen Renault Scenic mit luxemburgischen Kennzeichen bzw. Personen die durch die Fahrt gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/704-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig

Stefan Rudolph

Polizeihauptkommissar

MZG- DGL

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/7040

E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell