Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Einbruchsdiebstahl in das Clubheim des TC Düppenweiler

Merzig (ots)

In der Nacht vom 17.-18.12.2019 brachen bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim des Tennisvereins in Düppenweiler ein. Dazu versuchten die Täter zunächst die Eingangstür des Clubheims aufzuhebeln, was ihnen jedoch misslang. Anschließend schlugen die Einbrecher ein neben der Eingangstür gelegenes Fenster ein und verschafften sich somit Zugang zu den Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Diebe einen Fernseher und eine Lautsprecherbox aus dem Schankraum. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Tel. 06861/7040

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Christian Bamberg, POK

Polizeiinspektion Merzig

MZG- DGL

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/7040

E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell