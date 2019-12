Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Brennender Pkw in Saarfels

Beckingen (ots)

Am Montag, 16.12.2019, kurz vor Mitternacht, wurde der Polizei ein brennender Pkw in Beckingen-Saarfels, Merziger Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein BMW der 3-er Reihe in Vollbrand. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurden an dem BMW Sachbeschädigungen festgestellt, die vorsätzlich begangen wurden.

Da ein Zusammenhang mit dem Fzg.-Brand nicht ausgeschlossen werden kann, bitte die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040 um Zeugenhinweise.

