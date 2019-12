Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Tageswohnungseinbruchsdiebstahl in Perl

Perl (ots)

In Abwesenheit der Anwohner ereignete sich gestern Nachmittag, in der Zeit von 16:50 - 18:30 Uhr, ein Tageswohnungseinbruchsdiebstahl in Perl-Besch, Maibachstraße. Der oder die Täter hebelten an dem freistehenden Einfamilienhaus ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Zimmer sowie das Inventar nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck im Wert von ca. 1.000 Euro entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

