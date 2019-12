Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verlorener Kanister verursacht Verkehrsunfall auf der BAB 8

Perl (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich gegen 12:45 Uhr, auf der Autobahn 8, Richtungsfahrbahn Merzig, hinter der Anschlussstelle Perl-Borg, ein Verkehrsunfall, bei dem eine BMW-Fahrerin mit ihrem Pkw über einen leeren weißen Kanister gefahren war. An dem BMW entstand Frontschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder auf den Verursacher bzw. Verlierer des weißen Kanisters machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040 in Verbindung zu setzen.

