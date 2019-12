Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfall durch verlorene Leiter auf der BAB 8

Perl (ots)

Am Freitag, 29.11.2019, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich auf der BAB 8, Richtungsfahrbahn Merzig, ca. 500m vor der Anschlussstelle Perl-Borg, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer mit ihren Fahrzeugen über eine auf der Fahrbahn liegende Alu-Leiter gefahren waren. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder Hinweise auf den Verursacher bzw. Verlierer der Alu-Leiter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040 in Verbindung zu setzen. Ebenso werden weitere Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

