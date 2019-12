Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Einbruchsdiebstahl in Wohn- und Geschäftshaus

Merzig (ots)

Zwei Foto-Kameras der Marke Nikon D 810 und Fuji S5 im Gesamtwert von 6.000 Euro wurden bei einem Einbruch in ein Fotogeschäft in Merzig, Schankstraße entwendet. Bei der Tat, die sich in der Zeit von Donnerstag, 28.11.2019, 19:00 Uhr - Freitag, 29.11.2019, 09:00 Uhr, ereignete, hebelte der oder die Täter auf der Gebäuderückseite zunächst die Holz-Klappläden und im Anschluss die Terrassentür auf. Hiernach bestand freier Zugang zu allen Räumlichkeiten und die beiden Kameras incl. Objektiv wurden aus dem angrenzenden Foto-Studio entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Hermann Coßmann, PHK

Polizeiinspektion Merzig

MZG- ESD

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/704-111

E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell