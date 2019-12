Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Versuchter Tageswohnungseinbruchsdiebstahl

Merzig (ots)

Am Samstag, 30.11.2019, 20:25 Uhr, versuchen zwei Männer in ein Einfamilienhaus in Merzig-Wellingen, Lilienstraße einzubrechen. Die beiden Männer begaben sich zielgerichtet zur Gebäuderückseite, wo sie mit mehreren Hebelansätzen die Eingangstür aufhebelten. Diese Geräusche wurden von den Bewohnern wahrgenommen, die sich auch sofort zur Eingangstür begaben. Die Bewohner konnten von hier nur noch sehen, dass die zwei Einbrecher durch den Garten flüchteten. Im Rahmen der Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass der angebrachte Bewegungsmelder vor der Tat gewaltsam entfernt wurde.

Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Hermann Coßmann, PHK

Polizeiinspektion Merzig

MZG- ESD

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/704-111

E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell