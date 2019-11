Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Geldspielautomaten werden in Gaststätte aufgebrochen

Beckingen-Reimsbach (ots)

Den Inhalt von zwei Geldspielautomaten erbeuten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte in Reimsbach, Reimsbacher Straße. Die Täter gelangten zunächst in den Besitz des Schlüssels der Eingangstür und konnten so in der Nacht zu Samstag in den Schankraum gelangen. Mittels Hebelwerkzeug hebelten sie zwei Geldspielautomaten auf und entnahmen das Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Täter vom Tatort. Durch einen Zeugen wurden gegen 02:30 Uhr, drei dunkel gekleidete Personen im Bereich der Kapellenstraße sowie ein schwarzer BMW, 5er Reihe, im Bereich der Reimsbacher Straße gesehen, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat, der Personengruppe bzw. dem schwarzen BMW bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

