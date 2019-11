Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Einbruchsdiebstahl in Jagdhütte

Mettlach (ots)

Eine abgelegene Jagdhütte in Mettlach, Auf der Haardt, wurde in der vergangenen Woche Ziel von Einbrechern. Nach Aufhebeln der Eingangstür gelangten die Täter in das Objekt. Da in der Hütte keinerlei Wertgegenstände gelagert waren, entwendeten sie zwei Wandleuchten. Anschließend brachen die Täter auch die Seitenwand des danebengelegenen Blechschuppens auf, wobei sie auch hier keine Wertgegenstände erbeuten konnten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell