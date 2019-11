Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Einbruchsdiebstahl in Grundschule Merzig-Besseringen

Merzig (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 15.11.2019, 17:00 Uhr - Sonntag 17.11.2019, 16:30 Uhr, ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in die Grundschule Merzig-Besseringen. Im Rahmen der Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass die bislang unbekannten Täter zunächst ein Toilettenfenster aufhebelten und hierdurch in das Gebäude einsteigen konnten. Im Erdgeschoss hebelten die Täter drei Türen auf und konnten so in die Klassensäle, das Büro der Schulleitung sowie in das Sekretariat gelangen. Im Sekretariat wurde ein Aktenschrank aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. Als Diebesgut erbeuteten die Täter ein Laptop der Marke Dell, "Latidude".

Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

