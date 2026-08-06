POL-Lebach: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach A. B.
Polizei Lebach (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 81-jährigen A. B. (s. Pressemeldung vom 06.08.2026 der PI Lebach) kann eingestellt werden.
Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden.
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