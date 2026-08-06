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Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach A. B.

Polizei Lebach (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 81-jährigen A. B. (s. Pressemeldung vom 06.08.2026 der PI Lebach) kann eingestellt werden.

Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- KED
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

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  • 06.08.2026 – 14:27

    POL-Lebach: vermisste Person Andreas B.

    Lebach (ots) - Seit 11:00 Uhr des heutigen Tages wird der 81-jährige Andreas B. vermisst. Dieser wurde zuletzt im Krankenhaus in Lebach gesehen. Aufgrund seiner fortgeschrittenen Demenz ist dieser nicht orientiert. Beschreibung: - 172 cm groß - 81 Jahre - schlanke Gestalt - graue Haare - 3 Tage Bart - trägt ein weißes T-Shirt und eine blaue, kurze Jeanshose Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Andreas B. machen? ...

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  • 20.07.2026 – 16:18

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