Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach A. B.

Polizei Lebach (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 81-jährigen A. B. (s. Pressemeldung vom 06.08.2026 der PI Lebach) kann eingestellt werden.

Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden.

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