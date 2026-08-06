POL-Lebach: vermisste Person Andreas B.
Lebach (ots)
Seit 11:00 Uhr des heutigen Tages wird der 81-jährige Andreas B. vermisst. Dieser wurde zuletzt im Krankenhaus in Lebach gesehen. Aufgrund seiner fortgeschrittenen Demenz ist dieser nicht orientiert.
Beschreibung:
- 172 cm groß - 81 Jahre - schlanke Gestalt - graue Haare - 3 Tage Bart - trägt ein weißes T-Shirt und eine blaue, kurze Jeanshose
Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Andreas B. machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lebach. Tel.Nr.: 06881/5050
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