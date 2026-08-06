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Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: vermisste Person Andreas B.

Lebach (ots)

Seit 11:00 Uhr des heutigen Tages wird der 81-jährige Andreas B. vermisst. Dieser wurde zuletzt im Krankenhaus in Lebach gesehen. Aufgrund seiner fortgeschrittenen Demenz ist dieser nicht orientiert.

Beschreibung: 

   - 172 cm groß
   - 81 Jahre
   - schlanke Gestalt
   - graue Haare
   - 3 Tage Bart
   - trägt ein weißes T-Shirt und eine blaue, kurze Jeanshose

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Andreas B. machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lebach. Tel.Nr.: 06881/5050

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- KED
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

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