Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Brand einer Lagerhalle auf einem landwirtschaftlichen Betrieb

Lebach-Steinbach (ots)

Am 20.07.2026 wurde die Polizei gegen 10:15 Uhr über einen Scheunenbrand im Ortsteil Steinbach informiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten eine starke Rauchentwicklung sowie Flammen aus einem als Lagerhalle genutzten Gebäude festgestellt werden.

Durch ein starkes Aufgebot der Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden, wodurch ein Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende Halle mit Heuballen verhindert wurde. Hierfür mussten Teile des Gebäudedachs der brennenden Lagerhalle geöffnet werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden bei dem Brand im Gebäude gelagerte Werkzeuge und landwirtschaftliche Maschinen erheblich beschädigt.

Eine Gefahr für Personen oder Tiere bestand zu keinem Zeitpunkt. Nach einer Begutachtung durch das THW und einen Statiker wurde das Gebäude bauseitig freigegeben.

Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich eingeordnet.

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