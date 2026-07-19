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Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Griechische Landschildkröte vermisst

POL-Lebach: Griechische Landschildkröte vermisst
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Lebach- Steinbach (ots)

Vermisst wird seit dem 09.07.2026 eine griechische Landschildkröte in 66822 Lebach- Steinbach, Am Sonnenhang. Alter: 20 Jahre Gewicht: ca. 1kg Geschlecht: männlich

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Landschildkröte machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lebach unter der Rufnummer 06881/5050 oder per E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

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