POL-Lebach: Griechische Landschildkröte vermisst
Lebach- Steinbach (ots)
Vermisst wird seit dem 09.07.2026 eine griechische Landschildkröte in 66822 Lebach- Steinbach, Am Sonnenhang. Alter: 20 Jahre Gewicht: ca. 1kg Geschlecht: männlich
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Landschildkröte machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lebach unter der Rufnummer 06881/5050 oder per E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.
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