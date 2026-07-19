Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Griechische Landschildkröte vermisst

Bild-Infos

Download

Lebach- Steinbach (ots)

Vermisst wird seit dem 09.07.2026 eine griechische Landschildkröte in 66822 Lebach- Steinbach, Am Sonnenhang. Alter: 20 Jahre Gewicht: ca. 1kg Geschlecht: männlich

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Landschildkröte machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lebach unter der Rufnummer 06881/5050 oder per E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell