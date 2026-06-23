Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall Lebach

Lebach (ots)

Am Montag, den 22.06.2026, ereignete sich gegen 07:50 Uhr zwischen Primsweiler und Lebach ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Linienbus die L 336 aus Richtung Lebach kommend in Fahrtrichtung Primsweiler. Hierbei kam diesem ein schwarzes Fahrzeug entgegen, welches mehrere PKW überholte. Zur Verhinderung einer Kollision mit dem schwarzen Fahrzeug musste der 61-jährige Busfahrer nach rechts ausweichen. Hierbei kollidierte dieser mit der Schutzplanke. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall niemand.

Wer Angaben zur Tat, zum Täter oder dem schwarzen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach telefonisch unter der Rufnummer 06881-5050 oder via E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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