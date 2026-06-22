Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Schmelz

Schmelz (ots)

Am Freitag, den 19.06.2026, ereignete sich gegen 19:10 Uhr in der Klosterstraße in Schmelz eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines dortigen Anwohners.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher mit seinem blauen Kleinkraftrad die Klosterstraße in Richtung Römerstraße. Hierbei kam dieser aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Grundstückszaun eines Anwohners. Im Anschluss entfernte der Verursacher sich unerkannt von der Örtlichkeit. Der Zaun wurde durch die Kollision erheblich beschädigt.

Wer Angaben zur Tat oder zum Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach telefonisch unter der Rufnummer 06881-5050 oder via E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de

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