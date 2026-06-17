POL-Lebach: Vermisster 15-jähriger Sandy wieder da
Saarwellingen (ots)
Der vermisste 15-jährige Jugendliche Sandy konnte aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung gegen 18 Uhr im Bereich Saarwellingen angetroffen werden. Er war heute aus der Förderschule in Saarwellingen seit ca. 13 Uhr abgängig.
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