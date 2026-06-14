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Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Unfallflucht in Aschbach

Lebach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich im Lebacher Stadtteil Aschbach ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte im Bereich Koblenzer Straße / Hohlstraße mit einem dortigen Zaun.

An dem Zaun sowie dem verursachenden Fahrzeug entstand durch den Verkehrsunfall Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Lebach konnte vor Ort Beweise sichern und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können werden gebeten, sich mit der Lebacher Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

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