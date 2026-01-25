Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Unfallflucht nach Kollision mit Fußgängerin

Lebach (ots)

Am Samstagnachmittag wurde in der Poststraße in Lebach eine Fußgängerin, die die Poststraße vom Parkplatz Kaufland kommend in Richtung Parkplatz Rossmann überqueren wollte, von einem PKW angefahren und leicht verletzt.

Der Verursache erkundigte sich zwar kurz nach dem Wohlergehen der Verletzten, entfernte sich jedoch im Anschluss, ohne seine Personalien anzugeben.

Durch aufmerksame Zeugen erhielt die Polizei entscheidende Hinweise zum Verursacher. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte sodann nur kurze Zeit später im Rahmen unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden.

Da bei diesem der Verdacht besteht, das Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt zu haben, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Die Fußgängerin wurde lediglich leicht verletzt, den Unfallverursacher erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell