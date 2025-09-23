Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Suche nach der Vermissten Rita Maria BACKES. Eine Gefahr für Leib und Leben kann nicht ausgeschlossen werden.

Lebach (ots)

Frau Backes verließ am gestrigen Abend 22.09.25 gegen 20:00 Uhr ihr Anwesen in der Talstraße in Lebach. Bislang kehrte die Vermisste nicht wieder zurück. Frau Backes nahm beim Verlassen weder ihr Handy noch ihre Geldbörse mit. Aufgrund der bekannten Erkenntnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass Frau Backes sich in einer hilflosen oder lebensbedrohlichen Situation befindet.

Die Vermisste ist 67 Jahre alt, ca. 168cm groß, sehr schlank, kurze braun/graue Haare. Beim Verlassen des Anwesens trug Frau Backes eine Jeans, einen hellgrünen Kapuzenpullover, einen rosafarbenen Rucksack sowie einen grünen Schirm.

Hinweise zur Vermissten nimmt die Polizei Lebach unter 06881/5050 entgegen, sowie jede andere Polizeidienststelle.

