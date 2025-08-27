PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Wo ist Leonie Finke?

  • Bild-Infos
  • Download

Schmelz (ots)

Seit Montag, 25.08.2025, ist die 14-Jährige Leonie Finke von zu Hause abgängig. Gegen 06:30 Uhr verließ sie das Haus, um sich auf den Weg von Schmelz nach Lebach zur Schule zu machen. Dort kam sie jedoch nicht an.

Personenbeschreibung:

   - 14 Jahre alt
   - dünn
   - 1,60m groß
   - schulterlange,schwarze Haare
   - blaue Augen
   - Kleidung: dunkles T-Shirt, dunkle Jogginghose

Das beigefügte Foto ist ca. 1 Monat alt.

Wer hat Leonie gesehen?

Hinweise an die Polizeiinspektion Lebach oder jede andere Polizeidienststelle

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- KED
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

