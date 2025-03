POL-Lebach: Seit Mittwoch, 19.03.2025 von zuhause abgängig - wo ist Julien Vogel (14 Jahre alt)

Lebach (ots) - In der Nacht vom 20.02.2025 auf den 21.02.2025 kam es zu einem Einbruch in das Vereinsheim des RSV Steinbach. Der Täter brach hier mehrere Türen auf und entwendete schließlich 150EUR Bargeld aus den separaten Räumlichkeiten des Deutschen Roten Kreuzes. In derselben Nacht wurde in Dörsdorf in der Straße Zur Schnau an einem Pkw die Seitenscheibe ...

mehr