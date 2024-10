POL-Lebach: Fahndung nach vermisster 13-Jähriger

Lebach (ots) - Die Vermisstenfahndung nach der Sabine Kessemtini-Schönecker wird hiermit zurückgezogen und eingestellt. Sie ist wohlbehalten in Saarlouis angetroffen worden. Es wird gebeten, die am 04.10.2024 gegen 19:15 Uhr ausgestrahlte Vermisstenfahndung nach ihr ab sofort als gegenstandslos zu betrachten. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

