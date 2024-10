POL-Lebach: Vermisste Sabine Kessemtini-Schönecker wohlbehalten aufgefunden

Lebach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Innenstadt von Lebach zu einem Einbruch in die Geschäftsräume eines ortsansässigen Optikers. Der bislang unbekannte Täter zerstörte zunächst ein Fenster des Seiteneingangs und entwendete in der Folge mehrere Brillen sowie Bargeld aus der Kasse des Geschäftes. Die Polizei Lebach hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen, die ...

