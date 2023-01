Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Trickdiebstahl in Heusweiler

Bild-Infos

Download

Heusweiler (ots)

Am 13.09.2022, gegen 10:00 Uhr, begaben sich zwei unbekannte Täterinnen zum Anwesen der 81-jährigen Geschädigten in der Mühlenstraße in 66265 Heusweiler. Dort verschafften sie sich Zugang zum Haus, indem sie baten, zur Toilette gehen zu dürfen. Während die Geschädigte von der Täterin 1 abgelenkt wurde, entwendete die Täterin 2 eine Schmuckschatulle, welche auf einer Kommode im frei zugänglichen Schlafzimmer stand. In der Schatulle befand sich neben dem Ehering weiterer Goldschmuck im Gesamtwert von ca. 1000 Euro. Von der Täterin 1 konnte ein Phantombild erstellt werden.

Personenbeschreibung:

Täterin 1:

- ca. 20 - 25 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schmale Gestalt - osteuropäischer Phänotyp - dunkle Haare - sprach akzentfreies Deutsch - schwarze Kleidung

Täterin 2:

- ca. 45 - 50 Jahre alt - ca. 165 - 170 cm groß - schmale Gestalt - osteuropäischer Phänotyp - dunkle Haare

Hinweise zu den Personen bitte an die Polizeiinspektion Lebach unter der Telefonnummer: 06881/5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell