POL-Lebach: Anbei ist zur Ergänzung der Vermisstenmeldung ein Lichtbild beigefügt.

66822 Lebach-Aschbach (ots) - Am Freitag, dem 23.12.2022, ereignete sich um 11:05 Uhr im Bereich der Koblenzer Straße in 66822 Lebach-Aschbach eine Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben eines Augenzeugen touchierte der Unfallverursacher den Pkw des Geschädigten im Bereich des Außenspiegels an der Fahrerseite und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der bis ...

mehr