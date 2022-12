Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Vermisster Guido Poppek

Polizeiinspektion Lebach (ots)

Herr Guido Poppek aus Heusweiler wird seit dem 05.12.2022 gegen 12:20 Uhr vermisst. Zuletzt wurde er am Samstag, dem 03.12.2022 in Heusweiler gesehen. Seitdem ist er mit einem grauen Ford Mondeo mit dem amtlichen Kennzeichen SB-AG 1906 unterwegs. Konkrete, aktuelle Aufenthaltsorte sind nicht bekannt, jedoch ergaben sich Hinweise auf den Friedwald-Friedhof in Saarbrücken sowie den Raum Serrig in Rheinland-Pfalz. Herr Poppek ist 67 Jahre alt, ca. 172 cm groß, 65 kg schwer, sportlich schlanke Figur, dunkle kurze Haare, trägt Vollbart. Er trägt vermutlich eine schwarze Esprit Jacke mit Kapuze, einen grau schwarzen S. Oliver Pullover sowie eine schwarze Jeans. Das beigefügte Foto aus dem Juli 2022 entspricht in etwa dem aktuellen Aussehen.

Sachdienliche Erkenntnisse nimmt an die Polizeiinspektion Lebach unter 06881-5050 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

