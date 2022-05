POL-Lebach: Seit Samstag, 14.05.2022 spurlos verschwunden - wo sind Fiona FLEISCHAUER (14) und Alisha Leonie THOMAS (12)

Lebach (ots) - In den frühen Morgenstunden des 14.05.2022 begab sich eine unbekannte männliche Person unbefugt auf ein Grundstück in der Straße "Am Wünschberg" in Lebach. Bedingt durch das über Bewegungssensor gesteuerte Licht kehrte die Person sofort um und verließ das Grundstück wieder. Hierbei beschädigte diese einen hölzernen Jägerzaun. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

