Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Versuchte Brandstiftung in 66839 Schmelz-Hüttersdorf

66839 Schmelz-Hüttersdorf (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin begab sich in der Nacht vom 04.05.2022 auf den 05.05.2022 zur Kirche des Ortsteils Hüttersdorf in der Berliner Straße in 66839 Schmelz-Hüttersdorf. Hier platzierte sie eine Kerze unmittelbar vor der hölzernen Haupteingangstür. Noch bevor die Tür in Brand geriet, fiel die Kerze jedoch um und erlosch. An der Eingangstür der Kirche entstand infolge der Tathandlung leichter Sachschaden.

Von einem Zeugen wurde am 04.05.2022 eine Frau gesehen, welche gegen 23:05 Uhr eine Kerze unmittelbar vor der oben genannten Eingangstür platzierte. Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 45-50 Jahre alt - Blonde Haare - Führt zwei bis drei Taschen mit sich - Verhält sich seltsam und ist auffällig gekleidet

Sachdienliche Informationen zur Person oder zur Tat werden erbeten an die Polizeiinspektion Lebach unter Tel.: 06881-5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell