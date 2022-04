POL-Lebach: vermisstes Kind Lina SEYED GHAFOURI

Riegelsberg (ots) - Letzte Nacht um 02:30 Uhr hat die 13-jährige Lina Seyed Ghafouri die elterliche Wohnung in Riegelsberg verlassen. Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort bitte an die Polizeiinspektion Lebach. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Lebach LEB-WSD Am Markt 3 ...

