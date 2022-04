Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Versuchter Diebstahl aus einem Pkw in 66822 Lebach

66822 Lebach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Samstag, dem 23.04.2022, in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 10:35 Uhr den Pkw der Geschädigten unter Zuhilfenahme eines Steins zu öffnen. Hierzu schlug er mit dem Stein ein Fenster des Fahrzeugs ein. Anschließend versuchte er die Fahrzeugtür zu öffnen, was jedoch misslang. Die Tat ereignete sich neben dem Parkplatz eines Supermarktes in der Poststraße in 66822 Lebach. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881-5050.

