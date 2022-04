Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verfolgungsfahrt in Schmelz

Schmelz (ots)

Am Sonntagmorgen, 10.04.2022, kam es in Schmelz zu einer Verfolgungsfahrt, die durch mehrere Ortschaften führte. Die Fahrzeugführerin einer silberfarbenen Mercedes C-Klasse entzog sich in der Trierer Straße in Schmelz einer Verkehrskontrolle durch die Polizei und flüchtete in der Folge mit teilweise stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schattertriesch / Limbach über Büschfeld nach Bardenbach. Hierbei wurden durch die Fahrzeugführerin zahlreiche Verkehrsverstöße (u. a. Rotlicht, Geschwindigkeit, etc.) begangen.

Zeugen, die durch die Fahrzeugführerin gefährdet wurden bzw. Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Lebach unter der Tel.:06881 - 5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell