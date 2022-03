POL-Lebach: Brand eines Wohnhauses in Lebach

Merzig (ots) - Am Samstag, den 19.03.22 kam es in der Zeit von 11:45 bis 13:15 Uhr in Merzig- Hilbringen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren Pkw zur Tatzeit auf dem Braschenparkplatz neben dem Sportplatz in der Industriestraße in Merzig OT Hilbringen. Als sie an ihr Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Unfallschaden an der linken Fahrzeugtür fest. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. ...

mehr