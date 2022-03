Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles in Schmelz

Schmelz (ots)

Bereits am Dienstag, den 01.03.2022 gegen 14:50 Uhr, ereignete sich in der Ortsmitte in Schmelz, Trierer Straße - B 268- ein Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallörtlichkeit. Ein Schüler befuhr mit seinem Fahrrad die Trierer Straße in Richtung Ortsmitte, als ein bisher unbekannter dunkler SUV-Fahrer aus der Robert-Koch-Straße in die Trierer Straße einbog, ohne die Vorfahrt des Fahrradfahrers zu beachten. Der Radfahrer wich dem einfahrenden Pkw aus und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug in der Trierer Straße, welches dort anhielt um abzubiegen. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen an Schulter und Beinen zu. Wer kann Hinweise zu dem Unfallgeschehen bzw. dem unbekannten einbiegenden Fahrzeug machen.

Hinweise an die PI Lebach: 06881/ 5050

