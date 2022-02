Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zeugenaufruf nach einer Vielzahl von Kennzeichendiebstählen in Lebach

Lebach (ots)

In der Nacht von Freitag, den 25.02.2022, auf Samstag, den 26.02.2022, kam es in Lebach, konkret in der Tholeyer Straße, Am Schützenberg und der Blumenstraße zu einer Vielzahl von Kennzeichendiebstählen an geparkten Kraftfahrzeugen. Die Polizeiinspektion Lebach hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen oder Person, die sachdienliche Angaben zu den Taten oder zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach unter der Rufnummer 06881/5050 oder per E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell