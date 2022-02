Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Einbruchsdiebstahl in die JET-Tankstelle Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

In der Zeit von Freitag, den 18.02.22; 23:05 Uhr bis Samstag, den 19.02.22, 01:40 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in die JET-Tankstelle in Saarwellingen, Vorstadtstr. 133. Bei dem Einbruchdiebstahl wurden u.a. Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Am Gebäude entstand hoher Sachschaden. Die Tankstelle ist nachts geschlossen.

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen zur o.g. Tatzeit melden Sie bitte der Polizeiinspektion Lebach unter der Tel. Nr.: 06881/5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell