POL-Lebach: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

Am Samstag, den 19.02.22 in der Zeit von 08:50- 13:15 Uhr kam es zu einer Beschädigung eines VW Polo, welcher auf dem Parkplatz hinter dem Edeka-Markt in Saarwellingen, Zur Breitwiese abgestellt war. Bisher unbekannter Täter beschädigte mit einem bisher unbekannten Gegenstand die Heckscheibe des Fahrzeuges. Diese wurde komplett zerstört.

Hinweise melden Sie bitte der Polizeiinspektion Lebach (06881/5050)

