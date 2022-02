Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz - Ausgesetzte Hähne in Lebach-Dörsdorf

Lebach-Dörsdorf (ots)

Am Samstag, dem 12.02.2022, wurde der Polizei Lebach mitgeteilt, dass derzeit am Waldrand im Umfeld des Dörsdorfer Sportplatzes vier Hühner frei herumlaufen. Es konnte recherchiert werden, dass es sich um vier schwarze, ausgewachsene Hähne handelt. Versuche, die Tiere einzufangen, sind bislang misslungen. Die Hähne wurden laut Angaben eines Zeugen am vergangenen Donnerstag aus einem Fahrzeug ausgeladen und ausgesetzt. Das Aussetzen stellt einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar. Die Polizei Lebach nimmt Hinweise zur Herkunft der Tiere entgegen. Tel: 06881/5050.

