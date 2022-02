Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in 66793 Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

Verkehrsunfallflucht in 66839 Schmelz

Am Donnerstag, 03.02.2022, verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 13:00 bis 13:10 Uhr einen Unfall auf dem unbefestigten Parkplatz neben der Wilhelmstraße in Saarwellingen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde hierbei im Bereich des hinteren Kotflügels (rechtsseitig) beschädigt. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881-5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell