Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Schmelz-Limbach

66839 Schmelz-Limbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter begibt sich am Samstag, dem 29.01.2022, zum Anwesen des Geschädigten in der Simmelbergstraße in 66839 Schmelz-Limbach. Hier öffnet er zunächst gewaltsam ein Garagentor und kriecht unter diesem hindurch ins Innere der Garage. Anschließend versucht er, erneut unter Anwendung körperlicher Gewalt, eine Tür zum Inneren des Anwesens zu öffnen. Im weiteren Verlauf lässt der unbekannte Täter aus ungeklärter Ursache von der Tatbegehung ab und flüchtet von der Tatörtlichkeit. Hierbei kann er von dem gerade nach Hause zurückkehrenden Geschädigten beobachtet werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 1,80 m groß, sportliche Figur, trug dunkle Kleidung, die Kapuze der Oberbekleidung war über den Kopf gezogen. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881-5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell