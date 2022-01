Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zimmerbrand im AnkER-Zentrum in 66822 Lebach

66822 Lebach (ots)

Am Samstag, dem 29.01.2022, wurde der Integrierten Leitstelle des Saarlandes der Brand des Anwesens Schlesierallee 1 im AnkER-Zentrum (Landesaufnahmestelle) in 66822 Lebach gemeldet. Der Brand konnte jedoch zeitnah durch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lebach gelöscht werden. Bei einer ersten Begehung des Brandortes konnte als Brandausbruchsstelle ein Raum im Erdgeschoss des Anwesens lokalisiert werden. Das Anwesen ist derzeit unbewohnt, da es in einigen Tagen abgerissen werden soll. Zu Personenschaden kam es demnach nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881-5050.

