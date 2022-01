Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Schmelz

66839 Schmelz (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 29.01.2022, auf Sonntag, dem 30.01.2022, verursacht ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Unfall im Bereich der Robert-Koch-Straße in 66839 Schmelz und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Fahrzeug des Geschädigten wird hierbei im Bereich des hinteren Kotflügels auf der Fahrerseite beschädigt. Bei dem Fahrzeug des Verursachers handelt es sich vermutlich um einen roten Kleinwagen. Zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr hört der Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs ein lautes Geräusch, das möglicherweise in Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen stehen könnte. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881-5050.

