Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Schmelz (ots)

In der Nacht zum Samstag verlor ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Saarwellingen in der Kettelerstraße in Schmelz die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Von Zeugen konnte beobachtet werden, dass es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um einen silberfarbenen Nissan handelte, welcher mit zwei männlichen Personen besetzt war. Nach dem Unfallgeschehen flüchteten die beiden Personen mit besagtem Fahrzeug von der Unfallstelle. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte der Unfallverursacher festgestellt werden. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell