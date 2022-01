Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Verkehrsunfallflucht in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

Am Samstag, 15.01.2022, gegen 16:30 Uhr, parkte ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus Saarwellingen mit seinem Pkw auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Saarwellingen. Beim Verlassen des Parkplatzes kollidierte der Fahrzeugführer mit einem dortigen Zaun, wodurch dieser beschädigt wurde. In der Folge entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von Örtlichkeit, ohne die erforderlichen Daten zu hinterlassen. An der Halteranschrift konnte der Unfallverursacher angetroffen werden. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und sein Führerschein einbehalten. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

