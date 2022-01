Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht, Saarbrücker Straße, Schmelz

Schmelz (ots)

In der Nacht vom Samstag 08.01.2022 auf 09.01.2022 um 00:32 Uhr parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vor dem Pamukale Kebab Haus in der Saarbücker Straße in Schmelz. Der Fahrzeugführer fuhr hierbei gegen ein großflächiges Glaselement der Hausfront. Dieses wurde hierdurch beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Vorfall wurde durch eine Zeugin beobachtet, welche Hinweise zum Fahrzeug machen konnte. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Lebach unter 06881/505-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell